https://sputnik-georgia.ru/20220312/dinamika-razvitiya-turizma-v-gruzii--dannye-za-fevral-2022-goda-265164421.html

Динамика развития туризма в Грузии – данные за февраль 2022 года

Динамика развития туризма в Грузии – данные за февраль 2022 года

Доходы от туризма в феврале составили 105,2 миллиона долларов, на 670,8% выше показателя февраля 2021 года 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T13:51+0400

2022-03-12T13:51+0400

2022-03-12T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузия в феврале 2022 года приняла 165 626 международных путешественников и восстановила показатели 2019 года на 35,3%, а по сравнению с 2021 годом статистика улучшилась на 297%, сообщает Национальная администрация туризма.Что касается международных туристов, то по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поток восстановлен на 55,4% – 137 148 приезжих. Если сравнивать с 2021 годом, то рост составил 282%, говорится в данных Администрации.Доходы от туризма в феврале составили 105,2 миллиона долларов, на 670,8% выше показателя февраля 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доходы восстановлены на 62,2%.Туризм – наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса сфера экономики. В 2020 году доходы от туризма в Грузии опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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туризм, экономика, грузия, новости