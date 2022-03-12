https://sputnik-georgia.ru/20220312/ebrr-ostanovil-zakupku-vagonov-dlya-metro-tbilisi-u-rossiyskoy-kompanii-265167343.html

ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российской компании

ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российской компании

В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией 12.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании "Метровагонмаш" за вагоны для Тбилисского метрополитена. В декабре 2021 года российская компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену.В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией. Одновременно столичная администрация заверила, что проекту реконструкции метрополитена "ничего не угрожает", и они продолжат работать с ЕБРР по этому направлению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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