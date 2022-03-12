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ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российской компании
ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российской компании
В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T01:35+0400
2022-03-12T01:35+0400
2022-03-12T01:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании "Метровагонмаш" за вагоны для Тбилисского метрополитена. В декабре 2021 года российская компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену.В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией. Одновременно столичная администрация заверила, что проекту реконструкции метрополитена "ничего не угрожает", и они продолжат работать с ЕБРР по этому направлению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, тбилисский метрополитен, ебрр, тбилиси, экономика
ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российской компании
01:35 12.03.2022 (обновлено: 01:37 12.03.2022) Подписаться на
В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании "Метровагонмаш" за вагоны для Тбилисского метрополитена.
В декабре 2021 года российская компания "Метровагонмаш" стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену.
"ЕБРР остановил не проект мэрии Тбилиси, а финансовые выплаты по соглашению в рамках конкретного тендера. Победителем двухэтапного тендера ЕБРР была объявлена компания АО "Метровагонмаш", но перечисления на этом этапе остановлены", — говорится заявлении мэрии Тбилиси
В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией. Одновременно столичная администрация заверила, что проекту реконструкции метрополитена "ничего не угрожает", и они продолжат работать с ЕБРР по этому направлению.
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