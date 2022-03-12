https://sputnik-georgia.ru/20220312/festival-90-kh-proydet-v-gruzii-v-marte-265176586.html

Фестиваль 90-х пройдет в Грузии в марте

Фестиваль 90-х пройдет в Грузии в марте

Организаторы вечера обещают соответствующий антураж, репертуар и, естественно, атмосферу 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Весенняя серия фестивалей-концертов, посвященных 90-м годам прошлого века, начнется в Тбилиси 18 марта, сообщают организаторы мероприятия.На 90's Festival на сцене Mono Hall выступят рэперы Кабу и Лекс-Сени, певцы Ачико Мепаридзе, Мераб Сепашвили, Бедина, Темо Рцхиладзе, исполнительницы Тико Садунишвили, Тамуна Амонашвили и Тика Джамбурия. Ведущий вечера, на котором посетителям обещают соответствующий антураж, репертуар и, естественно, атмосферу – актер и телеведущий Дута Схиртладзе.Открытие фестиваля в 21:00. Билеты на мероприятие можно будет купить на месте или приобрести заранее онлайн. Желательный дресс-код – "стиль 90-х". Концерт пройдет с учетом всех ковид-ограничений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, культура, новости, концерт