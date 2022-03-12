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Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 400 авиарейсов

Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 400 авиарейсов

Мощный снегопад в Стамбуле 11 марта нарушил воздушное, морское и сухопутное сообщения 12.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Количество отмененных рейсов "Турецких авиалиний" из-за сильного снегопада в Стамбуле перевалило за 400, сообщает портал Haberturk.Также из-за плохой видимости было приостановлено движение судов через пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря. Кроме того, было нарушено движение всех междугородних автобусов, а въезды грузовиков в Стамбул из Анатолии и Фракии были закрыты.Ожидается, что вечером субботы интенсивность снегопада усилится. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу рекомендовал жителям не выходить на улицу без необходимости. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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