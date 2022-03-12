https://sputnik-georgia.ru/20220312/iz-za-snegopada-v-stambule-otmenili-bolee-400-aviareysov-265171387.html
Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 400 авиарейсов
Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 400 авиарейсов
Мощный снегопад в Стамбуле 11 марта нарушил воздушное, морское и сухопутное сообщения 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T12:27+0400
2022-03-12T12:27+0400
2022-03-12T12:31+0400
стамбул
авиасообщение
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251943531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37d5e3048de7db4c7b65639e4a304abe.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Количество отмененных рейсов "Турецких авиалиний" из-за сильного снегопада в Стамбуле перевалило за 400, сообщает портал Haberturk.Также из-за плохой видимости было приостановлено движение судов через пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря. Кроме того, было нарушено движение всех междугородних автобусов, а въезды грузовиков в Стамбул из Анатолии и Фракии были закрыты.Ожидается, что вечером субботы интенсивность снегопада усилится. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу рекомендовал жителям не выходить на улицу без необходимости. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
стамбул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251943531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d5c026b03103c9c55f6272edc981d1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стамбул, авиасообщение, новости, в мире
Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 400 авиарейсов
12:27 12.03.2022 (обновлено: 12:31 12.03.2022) Подписаться на
Мощный снегопад в Стамбуле 11 марта нарушил воздушное, морское и сухопутное сообщения
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik.
Количество отмененных рейсов "Турецких авиалиний" из-за сильного снегопада в Стамбуле перевалило за 400, сообщает портал Haberturk
.
Мощный снегопад в Стамбуле 11 марта стал причиной нарушения воздушного, морского и сухопутного сообщений. В результате непогоды были отменены занятия в школах и высших учебных заведениях.
Также из-за плохой видимости было приостановлено движение судов через пролив Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря. Кроме того, было нарушено движение всех междугородних автобусов, а въезды грузовиков в Стамбул из Анатолии и Фракии были закрыты.
Ожидается, что вечером субботы интенсивность снегопада усилится. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу рекомендовал жителям не выходить на улицу без необходимости.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.