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Кровавая авария на западе Грузии: детали смертельного ДТП с полицейскими
Кровавая авария на западе Грузии: детали смертельного ДТП с полицейскими
В результате столкновения погибли три из четырех патрульных полицейских, находившихся в автомобиле 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T15:54+0400
2022-03-12T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Одному из полицейский удалось выжить в страшном ДТП у Рикотского перевала, соединяющего восток и запад Грузии, на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.По информации ведомства, в результате столкновения погибли три из четырех патрульных полицейских, находившихся в автомобиле.Выжил один патрульный, которого вместе с водителем эвакуатора доставили в клинику.По уголовному делу, возбужденному по статье "Нарушение правил безопасности автомобильного движения или эксплуатации автомобиля, повлекшее смерть двух и более человек и причинение менее тяжкого вреда здоровью" проводятся все необходимые мероприятия.Причину аварии Генпрокуратура не называет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дтп, происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Кровавая авария на западе Грузии: детали смертельного ДТП с полицейскими
15:54 12.03.2022 (обновлено: 16:36 12.03.2022) Подписаться на
В результате столкновения погибли три из четырех патрульных полицейских, находившихся в автомобиле
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Одному из полицейский удалось выжить в страшном ДТП у Рикотского перевала, соединяющего восток и запад Грузии, на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
По данным Генпрокуратуры авария произошла в 10:45 по тбилисскому времени. Столкнулись два автомобиля – машина патрульной полиции и эвакуатор марки FORD TRANSIT.
По информации ведомства, в результате столкновения погибли три из четырех патрульных полицейских, находившихся в автомобиле.
Выжил один патрульный, которого вместе с водителем эвакуатора доставили в клинику.
По уголовному делу, возбужденному по статье "Нарушение правил безопасности автомобильного движения или эксплуатации автомобиля, повлекшее смерть двух и более человек и причинение менее тяжкого вреда здоровью" проводятся все необходимые мероприятия.
Причину аварии Генпрокуратура не называет.
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