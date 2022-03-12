https://sputnik-georgia.ru/20220312/krovavaya-avariya-na-zapade-gruzii-detali-smertelnogo-dtp-s-politseyskimi--265173962.html

Кровавая авария на западе Грузии: детали смертельного ДТП с полицейскими

Кровавая авария на западе Грузии: детали смертельного ДТП с полицейскими

В результате столкновения погибли три из четырех патрульных полицейских, находившихся в автомобиле 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T15:54+0400

2022-03-12T15:54+0400

2022-03-12T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Одному из полицейский удалось выжить в страшном ДТП у Рикотского перевала, соединяющего восток и запад Грузии, на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.По информации ведомства, в результате столкновения погибли три из четырех патрульных полицейских, находившихся в автомобиле.Выжил один патрульный, которого вместе с водителем эвакуатора доставили в клинику.По уголовному делу, возбужденному по статье "Нарушение правил безопасности автомобильного движения или эксплуатации автомобиля, повлекшее смерть двух и более человек и причинение менее тяжкого вреда здоровью" проводятся все необходимые мероприятия.Причину аварии Генпрокуратура не называет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дтп, происшествия, новости, грузия, мвд грузии