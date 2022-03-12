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На горной дороге Грузии машина упала в обрыв: среди погибших ребенок
На горной дороге Грузии машина упала в обрыв: среди погибших ребенок
Автомобиль, в котором находились пять человек, сошел с дороги и упал в обрыв 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T20:43+0400
2022-03-12T20:43+0400
2022-03-12T20:43+0400
дтп
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Четыре человека, в том числе 8-летний ребенок, погибли в ДТП на трассе Гоми-Игоети на востоке Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Сейчас ему делают срочную операцию. Его состояние оценивается как тяжелое.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности автомобильного движения или эксплуатации автомобиля".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дтп, происшествия, грузия, новости
На горной дороге Грузии машина упала в обрыв: среди погибших ребенок
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Автомобиль, в котором находились пять человек, сошел с дороги и упал в обрыв
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Четыре человека, в том числе 8-летний ребенок, погибли в ДТП на трассе Гоми-Игоети на востоке Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, автомобиль, в котором находились пять человек, сошел с дороги, упал в обрыв и перевернулся. Из пяти членов семьи удалось спасти только 9-летнего ребенка.
Сейчас ему делают срочную операцию. Его состояние оценивается как тяжелое.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности автомобильного движения или эксплуатации автомобиля".
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