https://sputnik-georgia.ru/20220312/na-gornoy-doroge-gruzii-mashina-upala-v-obryv-sredi-pogibshikh-rebenok-265177948.html

На горной дороге Грузии машина упала в обрыв: среди погибших ребенок

На горной дороге Грузии машина упала в обрыв: среди погибших ребенок

Автомобиль, в котором находились пять человек, сошел с дороги и упал в обрыв 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T20:43+0400

2022-03-12T20:43+0400

2022-03-12T20:43+0400

дтп

происшествия

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/81/248348188_4:0:1360:763_1920x0_80_0_0_05b3e2ad0fd7691df4be097e6ddce7ce.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Четыре человека, в том числе 8-летний ребенок, погибли в ДТП на трассе Гоми-Игоети на востоке Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".Сейчас ему делают срочную операцию. Его состояние оценивается как тяжелое.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности автомобильного движения или эксплуатации автомобиля".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, происшествия, грузия, новости