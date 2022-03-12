https://sputnik-georgia.ru/20220312/otkuda-priezzhali-v-gruziyu-v-fevrale-top-stran-265173068.html

Откуда приезжали в Грузию в феврале? ТОП стран

Откуда приезжали в Грузию в феврале? ТОП стран

На первом месте в феврале по числу визитов в Грузию оказались граждане Турции 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T17:16+0400

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2022-03-12T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Граждане Турции, России и Армении лидируют по числу визитов в Грузию в феврале 2022 года, говорится в материалах Национальной администрации туризма Грузии.На первом месте в феврале по числу визитов оказались граждане Турции – 29,6 тысячи визитов за месяц. Вторую строчку по числу визитов заняли россияне с 20,8 тысячи визитов.Замыкают тройку лидеров граждане Армении, в феврале осуществившие в Грузию 17,4 тысячи визитов.ТОП граждан стран по числу визитов выглядит следующим образом:Основная часть международных путешественников (51,7%) прибыли в феврале через сухопутные границы. На втором месте воздушный путь в Грузию (47,6%). И только незначительная часть визитеров прибыли поездами или морским путем.При этом, наибольшее число визитеров в феврале пропустили Тбилисский международный аэропорт, КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе и КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, туризм, новости, армения, украина, тбилисский международный аэропорт, россия, азербайджан, израиль, турция