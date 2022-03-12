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Откуда приезжали в Грузию в феврале? ТОП стран
Откуда приезжали в Грузию в феврале? ТОП стран
На первом месте в феврале по числу визитов в Грузию оказались граждане Турции 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T17:16+0400
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2022-03-12T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Граждане Турции, России и Армении лидируют по числу визитов в Грузию в феврале 2022 года, говорится в материалах Национальной администрации туризма Грузии.На первом месте в феврале по числу визитов оказались граждане Турции – 29,6 тысячи визитов за месяц. Вторую строчку по числу визитов заняли россияне с 20,8 тысячи визитов.Замыкают тройку лидеров граждане Армении, в феврале осуществившие в Грузию 17,4 тысячи визитов.ТОП граждан стран по числу визитов выглядит следующим образом:Основная часть международных путешественников (51,7%) прибыли в феврале через сухопутные границы. На втором месте воздушный путь в Грузию (47,6%). И только незначительная часть визитеров прибыли поездами или морским путем.При этом, наибольшее число визитеров в феврале пропустили Тбилисский международный аэропорт, КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе и КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Откуда приезжали в Грузию в феврале? ТОП стран
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На первом месте в феврале по числу визитов в Грузию оказались граждане Турции
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Граждане Турции, России и Армении лидируют по числу визитов в Грузию в феврале 2022 года, говорится в материалах Национальной администрации туризма Грузии.
Всего в феврале в Грузию было осуществлено 165,6 тысячи визитов международных путешественников, что на 293,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа визитов 137,2 тысячи визитов были туристическими, отмечают в ведомстве.
На первом месте в феврале по числу визитов оказались граждане Турции – 29,6 тысячи визитов за месяц. Вторую строчку по числу визитов заняли россияне с 20,8 тысячи визитов.
Замыкают тройку лидеров граждане Армении, в феврале осуществившие в Грузию 17,4 тысячи визитов.
ТОП граждан стран по числу визитов выглядит следующим образом:
Турция – 29 606 визитов (+85,2% по сравнению с февралем 2021 года)
Россия – 20 876 визитов (+613,7% по сравнению с февралем 2021 года)
Армения – 17 366 визитов (+200,2% по сравнению с февралем 2021 года)
Израиль – 8 779 визитов (+19852,3% по сравнению с февралем 2021 года)
Украина – 8 601 визит (+700,8% по сравнению с февралем 2021 года)
Азербайджан – 7 562 визита (+91,4% по сравнению с февралем 2021 года).
Основная часть международных путешественников (51,7%) прибыли в феврале через сухопутные границы. На втором месте воздушный путь в Грузию (47,6%). И только незначительная часть визитеров прибыли поездами или морским путем.
При этом, наибольшее число визитеров в феврале пропустили Тбилисский международный аэропорт, КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе и КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
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