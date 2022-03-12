https://sputnik-georgia.ru/20220312/passazhiropotok-v-kutaisskom-aeroportu-vosstanovlen-na-75-ot-urovnya-2019-goda-265160304.html

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту восстановлен на 75% от уровня 2019 года

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту восстановлен на 75% от уровня 2019 года

В аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 24 направлениям в 14 стран 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T09:01+0400

2022-03-12T09:01+0400

2022-03-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В феврале 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту составил 75% от уровня за аналогичный период 2019 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.В феврале 2022 года аэропорт обслужил 35 549 пассажиров, тогда как в феврале 2019 года этот показатель составлял 47 573.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В феврале в аэропорту возобновлено 108% рейсов (170 рейсов). В 2019 году в январе было 157 рейсов.В настоящее время в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 24 направлениям в 14 стран.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии, прекращенное в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 февраля 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, кутаиси, авиасообщение в грузии