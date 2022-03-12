https://sputnik-georgia.ru/20220312/politseyskie-pogibli-v-dtp-na-zapade-gruzii-265173527.html

Полицейские погибли в ДТП на западе Грузии

Полицейские погибли в ДТП на западе Грузии

Столкновение было настолько сильным, что из находившихся в автомобиле патрульной полиции не выжил никто 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Три сотрудника патрульной полиции региона Имерети стали жертвами аварии на трассе у Рикотского перевала, соединяющего восток и запад Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи".Столкновение было настолько сильным, что из находившихся в автомобиле патрульной полиции не выжил никто.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мвд грузии, происшествия, грузия, новости, дтп