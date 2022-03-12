https://sputnik-georgia.ru/20220312/politseyskie-pogibli-v-dtp-na-zapade-gruzii-265173527.html
Полицейские погибли в ДТП на западе Грузии
Полицейские погибли в ДТП на западе Грузии
Столкновение было настолько сильным, что из находившихся в автомобиле патрульной полиции не выжил никто 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T15:12+0400
2022-03-12T15:12+0400
2022-03-12T15:13+0400
мвд грузии
происшествия
грузия
новости
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261731461_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_c7dffb9b4197cf787183f246d642a37f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Три сотрудника патрульной полиции региона Имерети стали жертвами аварии на трассе у Рикотского перевала, соединяющего восток и запад Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи".Столкновение было настолько сильным, что из находившихся в автомобиле патрульной полиции не выжил никто.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261731461_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_47d3027d542a776a2ed6c30f496e21e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, происшествия, грузия, новости, дтп
Полицейские погибли в ДТП на западе Грузии
15:12 12.03.2022 (обновлено: 15:13 12.03.2022) Подписаться на
Столкновение было настолько сильным, что из находившихся в автомобиле патрульной полиции не выжил никто
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Три сотрудника патрульной полиции региона Имерети стали жертвами аварии на трассе у Рикотского перевала, соединяющего восток и запад Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, в автомобиль патрульной полиции врезался в грузовик, перевозивший автомобили.
Столкновение было настолько сильным, что из находившихся в автомобиле патрульной полиции не выжил никто.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.