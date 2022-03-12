https://sputnik-georgia.ru/20220312/politsiya-raskryla-set-sutenerov-v-stolitse-gruzii-zaderzhany-4-cheloveka-265171990.html
Полиция раскрыла сеть сутенеров в столице Грузии: задержаны 4 человека
Полиция раскрыла сеть сутенеров в столице Грузии: задержаны 4 человека
Всем задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T19:19+0400
2022-03-12T19:19+0400
2022-03-12T19:19+0400
мвд грузии
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_115d652510727f08c306b2220cbde622.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси четырех человек за способствование проституции, в том числе администратора одной из тбилисских гостиниц, говорится в сообщении МВД ГрузииЧто касается менеджера отеля, то он обвиняется в передаче его номеров женщинам, предоставлявшим сексуальные услуги, за что те ему платили.Всем задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу о способствовании проституции продолжается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_dbadd07fcf5435f5962c97ea2f3a02ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси
Полиция раскрыла сеть сутенеров в столице Грузии: задержаны 4 человека
Подписаться на
Всем задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси четырех человек за способствование проституции, в том числе администратора одной из тбилисских гостиниц, говорится в сообщении МВД Грузии
По данным
следствия, трое из задержанных за определенную сумму помогали женщинам, занимавшимся проституцией в Тбилиси, обеспечивая их транспортом для поездок к клиентам.
Что касается менеджера отеля, то он обвиняется в передаче его номеров женщинам, предоставлявшим сексуальные услуги, за что те ему платили.
Всем задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу о способствовании проституции продолжается.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.