https://sputnik-georgia.ru/20220312/politsiya-raskryla-set-sutenerov-v-stolitse-gruzii-zaderzhany-4-cheloveka-265171990.html

Полиция раскрыла сеть сутенеров в столице Грузии: задержаны 4 человека

Полиция раскрыла сеть сутенеров в столице Грузии: задержаны 4 человека

Всем задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T19:19+0400

2022-03-12T19:19+0400

2022-03-12T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси четырех человек за способствование проституции, в том числе администратора одной из тбилисских гостиниц, говорится в сообщении МВД ГрузииЧто касается менеджера отеля, то он обвиняется в передаче его номеров женщинам, предоставлявшим сексуальные услуги, за что те ему платили.Всем задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу о способствовании проституции продолжается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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