https://sputnik-georgia.ru/20220312/semyam-vynuzhdenno-peremeschennykh-veteranov-dali-razreshenie-na-rasselenie-v-tbilisi-265172189.html

Семьям вынужденно перемещенных ветеранов дали разрешение на расселение в Тбилиси

Семьям вынужденно перемещенных ветеранов дали разрешение на расселение в Тбилиси

Агентство активно работает с представителями строительного сектора Тбилиси по строительству жилья для семей вынужденных переселенцев 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T15:00+0400

2022-03-12T15:00+0400

2022-03-12T15:00+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

грузия

новости

общество

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сто десяти семьям вынужденно перемещенных ветеранов дали разрешение на расселение в Тбилиси, говорится в сообщении Агентства по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии.Кроме того, агентство активно работает с представителями строительного сектора Тбилиси по строительству жилья для семей вынужденных переселенцев.Директор агентства Джаба Сирбиладзе и члены комиссии индивидуально встретятся с семьями вынужденно перемещенных ветеранов, у которых возникнут вопросы. Прием пройдет 14-15 марта в агентстве по адресу ул. Тамарашвили,15а с 10:00 до 18:00.Как происходит распределение?Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После этого на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья.Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жильем для вынужденных переселенцев.Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество, тбилиси