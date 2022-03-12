https://sputnik-georgia.ru/20220312/top-10-stran-po-kolichestvu-yadernykh-reaktorov--265176819.html

Топ-10 стран по количеству ядерных реакторов

Топ-10 стран по количеству ядерных реакторов

Ядерные реакторы в настоящее время функционируют в 33 странах мира, однако лишь в 14 из них активно развивается данная технология. Атомная энергетика дает... 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T20:02+0400

2022-03-12T20:02+0400

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В соответствии с ежегодным отчетом по атомной энергетике The World Nuclear Industry, в 2021 году по всему миру работало 415 реакторов, а это на 22 меньше, чем в 2011 году. Кроме того, строится 53 ядерных энергетических реактора, причем около половины из них – в Китае и Индии. В тройке лидеров по числу ядерных реакторов – США, Франция и Китай. Россия за последний год построила шесть новых реакторов и сейчас занимает четвертое место. В инфографике Sputnik вы узнаете о топ-10 странах по числу ядерных реакторов на 2021 год, а также сравнительные данные с 2011 годом.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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инфографика, sputnik, ядерная программа, в мире, китай, сша, франция, инфографика