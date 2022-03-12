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Ушел из жизни сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
Ушел из жизни сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
Сценарист скончался в Москве после продолжительной болезни. Он будет похоронен в Азербайджане 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T12:00+0400
2022-03-12T12:00+0400
2022-03-12T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В российской столице на 84-м году жизни скончался выдающийся писатель и драматург, автор сценария к культовой кинокартине "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, пишет РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.Знаменитый сценарист умер после продолжительной болезни. "Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", – сказали в Союзе.Рустам Ибрагимбеков – уроженец Баку. Слава к нему пришла, когда в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной. Ибрагимбеков – автор сценариев свыше 40 художественных и телевизионных фильмов. Практически все его литературные произведения были экранизированы.Среди званий Рустама Ибрагимбекова – Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кто ушел из жизни в 2022 году?, россия, баку, новости, культура
Ушел из жизни сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
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Сценарист скончался в Москве после продолжительной болезни. Он будет похоронен в Азербайджане
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik.
В российской столице на 84-м году жизни скончался выдающийся писатель и драматург, автор сценария к культовой кинокартине "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, пишет РИА Новости
со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.
Знаменитый сценарист умер после продолжительной болезни. "Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", – сказали в Союзе.
Рустам Ибрагимбеков – уроженец Баку. Слава к нему пришла, когда в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной.
Ибрагимбеков – автор сценариев свыше 40 художественных и телевизионных фильмов. Практически все его литературные произведения были экранизированы.
Среди званий Рустама Ибрагимбекова – Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.
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