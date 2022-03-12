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В ООН оценили разрешение Meta призывов к насилию против россиян

В ООН оценили разрешение Meta призывов к насилию против россиян

Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против военных РФ 12.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Организация Объединенных Наций выступает против всяческого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По информации агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти российского президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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