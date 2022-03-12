https://sputnik-georgia.ru/20220312/v-tbilisi-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-ibragimbekova-265172781.html

В Тбилиси выразили соболезнования в связи со смертью Ибрагимбекова

В Тбилиси выразили соболезнования в связи со смертью Ибрагимбекова

В Москве на 84-м году жизни скончался автор сценария к культовой кинокартине "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T16:33+0400

2022-03-12T16:33+0400

2022-03-12T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Огромной утратой назвали кончину выдающегося писателя и драматура Рустама Ибрагимбекова в Государственном академическом русском драмтеатре им. А. С. Грибоедова в Тбилиси.В российской столице на 84-м году жизни скончался автор сценария к культовой кинокартине "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков. Знаменитый сценарист умер после продолжительной болезни. Его похоронят в Азербайджане."Мы оплакиваем нашего друга, человека, который всегда искренне любил Грузию. И Грузия платила ему взаимностью – любовью за любовь. Когда-то он сказал: "Я буду делать все, чтобы Азербайджан и Грузия теснее общались и дружили. Это я вам обещаю", – написала завлит театра Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили.И Рустам Ибрагимбеков сдержал свое обещание, отмечают в Грибоедовском театре. "Всю жизнь он был одним из мощных культурных звеньев, которые связывали наши страны – крепче и надежнее любого государственного договора. И вот его не стало… Нам остается – любить и помнить. И дружить – все так же крепко и надежно. В том числе и во имя Ибрагимбекова", – отмечают в театре.Рустам Ибрагимбеков – уроженец Баку. Слава к нему пришла, когда в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной.Ибрагимбеков – автор сценариев свыше 40 художественных и телевизионных фильмов. Практически все его литературные произведения были экранизированы.Среди званий Рустама Ибрагимбекова – Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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