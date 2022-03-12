https://sputnik-georgia.ru/20220312/vk-reshil-podderzhivat-malyy-i-sredniy-biznes-265178216.html
VK решил поддерживать малый и средний бизнес
VK решил поддерживать малый и средний бизнес
Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T20:58+0400
2022-03-12T20:58+0400
2022-03-12T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Российская социальная сеть VK решила поддерживать малый и средний бизнес: сегодня на платформе Бизнес ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в Интернете. Чтобы начать работу в соцсети, достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах – сделать это можно в несколько простых шагов, отмечается в пресс-релизе компании.Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.Сообщается, что для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.Осознавая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы.Активность ВКонтакте бьет новые рекорды >>>Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.Также, чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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вконтакте, россия, новости, экономика, общество, бизнес
VK решил поддерживать малый и средний бизнес
20:58 12.03.2022 (обновлено: 22:02 12.03.2022) Подписаться на
Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Российская социальная сеть VK решила поддерживать малый и средний бизнес: сегодня на платформе Бизнес ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в Интернете.
Чтобы начать работу в соцсети, достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах – сделать это можно в несколько простых шагов, отмечается в пресс-релизе компании.
Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link.
"Инструменты ВКонтакте позволяют бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно как продавать товары, так и оказывать услуги: он поддерживает и интеграцию с существующими магазинами через API. Платежи можно принимать через сервис VK Pay – он стабильно работает с любыми картами российских банков", – говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что для продажи товаров в своем регионе и за его пределами предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.
Осознавая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса. Подразделение поможет максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы.
Предпринимателям круглосуточно доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе ВКонтакте для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.
Также, чтобы сохранить существующих подписчиков с других платформ, достаточно воспользоваться бесплатными инструментом создания коротких ссылок и генератором QR-кодов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.