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За застройку городов в Грузии будет отвечать новое ведомство
За застройку городов в Грузии будет отвечать новое ведомство
Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари – назначать его главу будет министр экономики 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T22:12+0400
2022-03-12T22:12+0400
2022-03-12T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает вопрос о создании в структуре государственных учреждений нового ведомства – Агентства развития пространства и градостроительства, которое будет подчиняться Минэкономики Грузии.Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в которому будут подробно расписаны его функции.Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, экономика, общество, министерство экономики и устойчивого развития грузии
За застройку городов в Грузии будет отвечать новое ведомство
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Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари – назначать его главу будет министр экономики
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает вопрос о создании в структуре государственных учреждений нового ведомства – Агентства развития пространства и градостроительства, которое будет подчиняться Минэкономики Грузии.
Согласно инициированному правительством законопроекту
, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.
Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в которому будут подробно расписаны его функции.
Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии.
Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.
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