https://sputnik-georgia.ru/20220312/za-zastroyku-gorodov-v-gruzii-budet-otvechat-novoe-vedomstvo-265175219.html

За застройку городов в Грузии будет отвечать новое ведомство

За застройку городов в Грузии будет отвечать новое ведомство

Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари – назначать его главу будет министр экономики 12.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает вопрос о создании в структуре государственных учреждений нового ведомства – Агентства развития пространства и градостроительства, которое будет подчиняться Минэкономики Грузии.Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в которому будут подробно расписаны его функции.Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, экономика, общество, министерство экономики и устойчивого развития грузии