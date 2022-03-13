https://sputnik-georgia.ru/20220313/covid-statistika-gruzii-vse-o-koronaviruse-na-13-marta-265186215.html

COVID-статистика Грузии: все о коронавирусе на 13 марта

COVID-статистика Грузии: все о коронавирусе на 13 марта

На данный момент в стране 33 044 активных случая, из них 1 443 нуждаются в стационарном лечении, состояние 403 пациентов тяжелое 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T16:05+0400

2022-03-13T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузинские медики из 823 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 440 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 7 729 тестов на коронавирус, 5 364 – на антиген, 2 365 – ПЦР-тестов. Показатель положительности по данным на 12 марта составляет 10.65%, за две недели – 15.64%, за семь дней – 12.69%.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 635 509 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 445 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 585 885 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 24 пациента, а с начала пандемии – 16 554.На данный момент в стране 33 044 активных случая, из них 1 443 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 403 пациентов тяжелое. 31 601 пациент проходит курс лечения дома.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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