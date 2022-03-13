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Евродепутат заинтересовалась правомерностью блокировки Sputnik в ЕС
Евродепутат заинтересовалась правомерностью блокировки Sputnik в ЕС
Решение о закрытии было принято без учета возможности ответного закрытия западных СМИ в России 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T13:07+0400
2022-03-13T13:07+0400
2022-03-13T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Депутат Европарламента от Франции Элен Лапорт обратилась в Еврокомиссию с запросом о правовых основаниях закрытия изданий RT и Sputnik.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на вещание Russia Today и Sputnik в рамках третьего пакета европейских санкций против России и на основании ограничительных мер против России, принятых Советом Европы 18 сентября 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Таким образом, подчеркнула Лапорт, Евросоюз не основывает свое решение на конкретных нарушениях, которые были бы зафиксированы в этих изданиях.В этой связи Лапорт представила в Еврокомиссию три вопроса:Отметим, запрос был направлен 2 марта, ответ по нему пока не опубликован.В прошлое воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это – одна из санкционных мер из-за спецоперации РФ на Украине.В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, а Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
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в мире, новости, политика, россия, еврокомиссия, европарламент, sputnik
Евродепутат заинтересовалась правомерностью блокировки Sputnik в ЕС
13:07 13.03.2022 (обновлено: 13:23 13.03.2022) Подписаться на
Решение о закрытии было принято без учета возможности ответного закрытия западных СМИ в России
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Депутат Европарламента от Франции Элен Лапорт обратилась в Еврокомиссию с запросом о правовых основаниях закрытия изданий RT и Sputnik.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на вещание Russia Today и Sputnik в рамках третьего пакета европейских санкций против России и на основании ограничительных мер против России, принятых Советом Европы 18 сентября 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Таким образом, подчеркнула Лапорт, Евросоюз не основывает свое решение на конкретных нарушениях, которые были бы зафиксированы в этих изданиях.
В этой связи Лапорт представила в Еврокомиссию три вопроса:
1.
Какова правовая база режима санкций, которая позволяла бы прекращать вещание конкретных СМИ во всех странах-членах (и находится в их индивидуальной компетенции)?
2.
Как комиссия хочет добиться закрытия вещания, учитывая их доступность по интернету и спутниковому вещанию?
3.
Оценила ли комиссия возможность реальных мер со сторон России, например, в виде запрета на вещание France 24 и RFI и высылки их корреспондентов?
Отметим, запрос был направлен 2 марта, ответ по нему пока не опубликован.
В прошлое воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это – одна из санкционных мер из-за спецоперации РФ на Украине.
В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, а Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.