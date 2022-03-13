https://sputnik-georgia.ru/20220313/evrodeputat-zainteresovalas-pravomernostyu-blokirovki-sputnik-v-es-265183028.html

Евродепутат заинтересовалась правомерностью блокировки Sputnik в ЕС

Евродепутат заинтересовалась правомерностью блокировки Sputnik в ЕС

Решение о закрытии было принято без учета возможности ответного закрытия западных СМИ в России 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T13:07+0400

2022-03-13T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Депутат Европарламента от Франции Элен Лапорт обратилась в Еврокомиссию с запросом о правовых основаниях закрытия изданий RT и Sputnik.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на вещание Russia Today и Sputnik в рамках третьего пакета европейских санкций против России и на основании ограничительных мер против России, принятых Советом Европы 18 сентября 2014 года в связи с ситуацией на Украине. Таким образом, подчеркнула Лапорт, Евросоюз не основывает свое решение на конкретных нарушениях, которые были бы зафиксированы в этих изданиях.В этой связи Лапорт представила в Еврокомиссию три вопроса:Отметим, запрос был направлен 2 марта, ответ по нему пока не опубликован.В прошлое воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это – одна из санкционных мер из-за спецоперации РФ на Украине.В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, а Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.

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