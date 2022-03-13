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https://sputnik-georgia.ru/20220313/frantsuzskiy-disko-duet-ottawan-vystupit-v-gruzii-265175595.html
Французский диско-дуэт Ottawan выступит в Грузии
Французский диско-дуэт Ottawan выступит в Грузии
Наибольшую известность коллектив получил благодаря хитам "D.I.S.C.O." и "Hands Up (Give Me Your Heart)" 13.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Всемирно известный французский диско-дуэт Ottawan выступит в столице Грузии 26 марта, говорится в сообщении организаторов в Facebook.Ottawan — французский диско-дуэт, ставший популярным в начале 1980-х годов. Группа получила всемирное признание в начале 1980-х с синглом "DISCO", который несколько недель возглавлял хит-парады многих стран мира, а их песня "You're OK" возглавила рейтинг 50 самых продаваемых синглов за все время.Концерт состоится в тбилисском клубе Mono Hall, в 23:00. На вечере культовый коллектив исполнит свои хиты как на французском, так и на английском языках.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Французский диско-дуэт Ottawan выступит в Грузии

10:31 13.03.2022
© photo: Sputnik / Natalia Chetverikova / Перейти в фотобанкOttawan
Ottawan - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2022
© photo: Sputnik / Natalia Chetverikova
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Наибольшую известность коллектив получил благодаря хитам "D.I.S.C.O." и "Hands Up (Give Me Your Heart)"
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Всемирно известный французский диско-дуэт Ottawan выступит в столице Грузии 26 марта, говорится в сообщении организаторов в Facebook.
Ottawan — французский диско-дуэт, ставший популярным в начале 1980-х годов. Группа получила всемирное признание в начале 1980-х с синглом "DISCO", который несколько недель возглавлял хит-парады многих стран мира, а их песня "You're OK" возглавила рейтинг 50 самых продаваемых синглов за все время.
Концерт состоится в тбилисском клубе Mono Hall, в 23:00. На вечере культовый коллектив исполнит свои хиты как на французском, так и на английском языках.
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