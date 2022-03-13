https://sputnik-georgia.ru/20220313/gruzinskie-regbisty-oderzhali-pobedu-nad-rumyniey-v-ramkakh-chempionata-evropy-265180292.html
Грузинские регбисты одержали победу над Румынией в рамках чемпионата Европы
Грузинские регбисты одержали победу над Румынией в рамках чемпионата Европы
Сборная Грузии завоевала в очередной, 15 раз, Кубок Антима Иверяну, который грузинские и румынские регбисты разыгрывают между собой в каждом матче вне Кубка... 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T09:36+0400
2022-03-13T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби в матче четвертого тура чемпионата Европы 2022 года обыграла в гостях команду Румынии.Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 23:26 в пользу борджгалоснеби. Таким образом, сборная Грузии завоевала в очередной, 15 раз, Кубок Антима Иверяну, который грузинские и румынские регбисты разыгрывают между собой в каждом матче вне Кубка мира. Первые минуты матча прошли с равным преимуществом. На 11-й минуте Васил Лобжанидзе отличным прорывом занес попытку и принес сборной первые очки.После пропущенной попытки румыны оживились и вскоре (на 19-й и 22-й минутах) точно исполнили два штрафных и сократили разницу до минимума — 6:7.Ситуация осложнилась после удаления арбитром Гелы Апрасидзе, выступающего за французский "Монпелье". У румын появился шанс завершить игру в свою пользу. Но благодаря ошибкам хозяев, удачной игре Тедо Абжандадзе и капитану сборной Мерабу Шарикадзе матч закончился победой "Лелос".Сборная Грузии продолжает оставаться лидером чемпионата Европы, кроме того "Лелос" досрочно завоевали заветную путевку на чемпионат мира 2023 года. Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов также являются отборочными турнирами к Кубку мира, который состоится в 2023 году во Франции. Команды, расположившиеся на первых двух строчках, автоматически квалифицируются на ЧМ. Сборная, занявшая третью строчку, продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира через репешаж.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, спорт, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, сборная румынии по регби
Грузинские регбисты одержали победу над Румынией в рамках чемпионата Европы
09:36 13.03.2022 (обновлено: 09:46 13.03.2022) Подписаться на
Сборная Грузии завоевала в очередной, 15 раз, Кубок Антима Иверяну, который грузинские и румынские регбисты разыгрывают между собой в каждом матче вне Кубка мира
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби в матче четвертого тура чемпионата Европы 2022 года обыграла в гостях команду Румынии.
Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 23:26 в пользу борджгалоснеби. Таким образом, сборная Грузии завоевала в очередной, 15 раз, Кубок Антима Иверяну, который грузинские и румынские регбисты разыгрывают между собой в каждом матче вне Кубка мира.
Первые минуты матча прошли с равным преимуществом. На 11-й минуте Васил Лобжанидзе отличным прорывом занес попытку и принес сборной первые очки.
После пропущенной попытки румыны оживились и вскоре (на 19-й и 22-й минутах) точно исполнили два штрафных и сократили разницу до минимума — 6:7.
Ситуация осложнилась после удаления арбитром Гелы Апрасидзе, выступающего за французский "Монпелье". У румын появился шанс завершить игру в свою пользу. Но благодаря ошибкам хозяев, удачной игре Тедо Абжандадзе и капитану сборной Мерабу Шарикадзе матч закончился победой "Лелос".
Сборная Грузии продолжает оставаться лидером чемпионата Европы, кроме того "Лелос" досрочно завоевали заветную путевку на чемпионат мира 2023 года.
Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов также являются отборочными турнирами к Кубку мира, который состоится в 2023 году во Франции. Команды, расположившиеся на первых двух строчках, автоматически квалифицируются на ЧМ. Сборная, занявшая третью строчку, продолжит борьбу за попадание на чемпионат мира через репешаж.
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