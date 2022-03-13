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Грузинский сумоист начал весенний турнир с быстрой победы
Грузинский сумоист начал весенний турнир с быстрой победы
Во второй день соревнований Тотиносин сразится с 16 маэгасирой Востока 21-летним Нисикиги 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T19:42+0400
2022-03-13T19:42+0400
2022-03-13T20:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузинский богатырь Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин в ранге 15 маэгасиры Запада начал стартовый день состязаний мартовского турнира хару басё в городе Осака с победы.Тотиносин сразу после стартового столкновения сбил с ног 15 маэгасиру Востока Акуа и заработал белый шар.Во второй день соревнований Тотиносин сразится с 16 маэгасирой Востока 21-летним Нисикиги.Перед Тотиносин стоит задача завершить 15-дневный турнир с положительным балансом.Мартовский басё продлится до 27 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, сумо, леван горгадзе
Грузинский сумоист начал весенний турнир с быстрой победы
19:42 13.03.2022 (обновлено: 20:05 13.03.2022) Подписаться на
Во второй день соревнований Тотиносин сразится с 16 маэгасирой Востока 21-летним Нисикиги
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузинский богатырь Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин в ранге 15 маэгасиры Запада начал стартовый день состязаний мартовского турнира хару басё в городе Осака с победы.
Тотиносин сразу после стартового столкновения сбил с ног 15 маэгасиру Востока Акуа и заработал белый шар.
Во второй день соревнований Тотиносин сразится с 16 маэгасирой Востока 21-летним Нисикиги.
Перед Тотиносин стоит задача завершить 15-дневный турнир с положительным балансом.
Мартовский басё продлится до 27 марта.
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