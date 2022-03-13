https://sputnik-georgia.ru/20220313/gruzinskiy-sumoist-nachal-vesenniy-turnir-s-bystroy-pobedy-265189609.html

Грузинский сумоист начал весенний турнир с быстрой победы

Грузинский сумоист начал весенний турнир с быстрой победы

Во второй день соревнований Тотиносин сразится с 16 маэгасирой Востока 21-летним Нисикиги 13.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузинский богатырь Леван Гордадзе, выступающий под именем Тотиносин в ранге 15 маэгасиры Запада начал стартовый день состязаний мартовского турнира хару басё в городе Осака с победы.Тотиносин сразу после стартового столкновения сбил с ног 15 маэгасиру Востока Акуа и заработал белый шар.Во второй день соревнований Тотиносин сразится с 16 маэгасирой Востока 21-летним Нисикиги.Перед Тотиносин стоит задача завершить 15-дневный турнир с положительным балансом.Мартовский басё продлится до 27 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, сумо, леван горгадзе