https://sputnik-georgia.ru/20220313/kreml-nazval-datu-ocherednogo-raunda-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-265191037.html

Кремль назвал дату очередного раунда российско-украинских переговоров

Кремль назвал дату очередного раунда российско-украинских переговоров

В Гомеле и Бресте уже прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T22:24+0400

2022-03-13T22:24+0400

2022-03-13T22:24+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на советника Владимира Зеленского сообщило, что переговоры РФ и Украины идут прямо сейчас.В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, украина, политика, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022