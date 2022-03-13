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Кремль назвал дату очередного раунда российско-украинских переговоров
Кремль назвал дату очередного раунда российско-украинских переговоров
В Гомеле и Бресте уже прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T22:24+0400
2022-03-13T22:24+0400
2022-03-13T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на советника Владимира Зеленского сообщило, что переговоры РФ и Украины идут прямо сейчас.В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, украина, политика, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022
Кремль назвал дату очередного раунда российско-украинских переговоров
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В Гомеле и Бресте уже прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на советника Владимира Зеленского сообщило, что переговоры РФ и Украины идут прямо сейчас.
"Нет. Переговоры запланированы на завтра", - сказал Песков, отвечая РИА Новости
на вопрос, соответствует ли действительности информация, что переговоры РФ и Украины идут прямо сейчас.
В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.