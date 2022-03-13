https://sputnik-georgia.ru/20220313/massovaya-skupka-produktov-v-gruzii-byla-sprovotsirovana---mnenie-ekonomista-265190045.html

Массовая скупка продуктов в Грузии была спровоцирована - мнение экономиста

Массовая скупка продуктов в Грузии была спровоцирована - мнение экономиста

Покупатели, поддавшись панике, скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже 2 раза дороже обычной 13.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Паника в связи с закупкой продуктов в стране была спровоцирована активностью в Facebook и несколькими телесюжетами, заявил директор Центра анализа и прогнозирования ТГУ, экономист Вахтанг Чарая.Последние несколько дней жители Грузии массово скупали сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине.Как считает эксперт, рост цен на продукты первой необходимости, наблюдавшийся несколько дней, связан с тем, что покупатели скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже 2 раза дороже обычной и только спустя несколько дней поняли, что "остались обманутыми". После этого цены на продукты вернулись на прежние показатели.Чтобы не допустить подобных инцидентов, по словам Вахтанга Чарая, нужны здравый смысл и призывы, чтобы люди не прибегали к таким мерам."У каждого человека есть свое мнение по тому или иному вопросу и ситуации. Кто-то более эмоционален, кто-то менее, а когда возникает проблема, кто-то старается хотя бы сделать запасы еды. Кто пойдет на такой шаг, прежде всего должен подумать", - сказал Чарая.Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа радикальную оппозицию и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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