https://sputnik-georgia.ru/20220313/massovaya-skupka-produktov-v-gruzii-byla-sprovotsirovana---mnenie-ekonomista-265190045.html
Массовая скупка продуктов в Грузии была спровоцирована - мнение экономиста
Массовая скупка продуктов в Грузии была спровоцирована - мнение экономиста
Покупатели, поддавшись панике, скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже 2 раза дороже обычной 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T20:48+0400
2022-03-13T20:48+0400
2022-03-13T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Паника в связи с закупкой продуктов в стране была спровоцирована активностью в Facebook и несколькими телесюжетами, заявил директор Центра анализа и прогнозирования ТГУ, экономист Вахтанг Чарая.Последние несколько дней жители Грузии массово скупали сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине.Как считает эксперт, рост цен на продукты первой необходимости, наблюдавшийся несколько дней, связан с тем, что покупатели скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже 2 раза дороже обычной и только спустя несколько дней поняли, что "остались обманутыми". После этого цены на продукты вернулись на прежние показатели.Чтобы не допустить подобных инцидентов, по словам Вахтанга Чарая, нужны здравый смысл и призывы, чтобы люди не прибегали к таким мерам."У каждого человека есть свое мнение по тому или иному вопросу и ситуации. Кто-то более эмоционален, кто-то менее, а когда возникает проблема, кто-то старается хотя бы сделать запасы еды. Кто пойдет на такой шаг, прежде всего должен подумать", - сказал Чарая.Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа радикальную оппозицию и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах - видео
В Грузии массово скупают сахар, муку и соль в магазинах - видео
2022-03-13T20:48+0400
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Массовая скупка продуктов в Грузии была спровоцирована - мнение экономиста
20:48 13.03.2022 (обновлено: 21:05 13.03.2022) Подписаться на
Покупатели, поддавшись панике, скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже 2 раза дороже обычной
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Паника в связи с закупкой продуктов в стране была спровоцирована активностью в Facebook и несколькими телесюжетами, заявил директор Центра анализа и прогнозирования ТГУ, экономист Вахтанг Чарая.
Последние несколько дней жители Грузии массово скупали сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине.
"Подобные сюжеты я видел на нескольких каналах, они сеяли панику - вот, смотрите, продукты пока есть, но при таком количестве покупателей скоро уже не будет. Подобные призывы и заявления не совсем уместны, и неважно, кто и зачем это делает", - сказал Чарая в эфире Первого канала.
Как считает эксперт, рост цен на продукты первой необходимости, наблюдавшийся несколько дней, связан с тем, что покупатели скупали эти продукты в отдельных магазинах по цене в 1,5 и даже 2 раза дороже обычной и только спустя несколько дней поняли, что "остались обманутыми". После этого цены на продукты вернулись на прежние показатели.
Чтобы не допустить подобных инцидентов, по словам Вахтанга Чарая, нужны здравый смысл и призывы, чтобы люди не прибегали к таким мерам.
"У каждого человека есть свое мнение по тому или иному вопросу и ситуации. Кто-то более эмоционален, кто-то менее, а когда возникает проблема, кто-то старается хотя бы сделать запасы еды. Кто пойдет на такой шаг, прежде всего должен подумать", - сказал Чарая.
Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила в создании искусственного ажиотажа радикальную оппозицию и оппозиционные СМИ. По мнению лидеров партии власти, именно оппозиционные телеканалы и активисты партий создают панику среди населения.
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