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Нападение на кандидата в президенты Франции Земмура - видео
Нападение на кандидата в президенты Франции Земмура - видео
Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания... 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T11:31+0400
2022-03-13T11:31+0400
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франция
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Эрик Земмур прибыл в субботу в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, неизвестный бросил ему в голову яйцо. Охрана сразу же скрутила нападавшего и задержала.По данным телеканала BFMTV, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.
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Момент нападения на кандидата в президенты Франции Земмура попал на видео
Момент нападения на кандидата в президенты Франции Земмура попал на видео
2022-03-13T11:31+0400
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Нападение на кандидата в президенты Франции Земмура - видео
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Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания. Смотрите в видео момент нападения
Эрик Земмур прибыл в субботу в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, неизвестный бросил ему в голову яйцо. Охрана сразу же скрутила нападавшего и задержала.
По данным телеканала BFMTV, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.