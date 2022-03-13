https://sputnik-georgia.ru/20220313/napadenie-na-kandidata-v-prezidenty-frantsii-zemmura---video-265181754.html

Нападение на кандидата в президенты Франции Земмура - видео

Нападение на кандидата в президенты Франции Земмура - видео

Кандидат в президенты Франции от крайне правых Эрик Земмур получил яйцом по голове во время своей поездки в город Муассак во французском регионе Окситания... 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T11:31+0400

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Эрик Земмур прибыл в субботу в Муассак до запланированной в городе Ажен встречи с избирателями. Когда политик выходил из машины, неизвестный бросил ему в голову яйцо. Охрана сразу же скрутила нападавшего и задержала.По данным телеканала BFMTV, кинувший в Земмура яйцо является отцом ребёнка-инвалида. Вероятно, его возмутили заявления кандидата об "одержимости инклюзивностью" детей с ограниченными возможностями во Франции.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.

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Момент нападения на кандидата в президенты Франции Земмура попал на видео Момент нападения на кандидата в президенты Франции Земмура попал на видео 2022-03-13T11:31+0400 true PT0M15S

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