https://sputnik-georgia.ru/20220313/nemetskoe-izdanie-uvidelo-raskol-v-es-iz-za-antirossiyskikh-sanktsiy-265182479.html

Немецкое издание увидело раскол в ЕС из-за антироссийских санкций

Немецкое издание увидело раскол в ЕС из-за антироссийских санкций

Европейцы не могут договориться о новых санкциях против России и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T12:29+0400

2022-03-13T12:29+0400

2022-03-13T13:24+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера.Прошедший на днях саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов, однако выяснилось, что европейцы не могут договориться о новых санкциях против России и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины, заявил автор.Главы государств и правительств после долгих обсуждений пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе и никаких преференций на данном пути ему не предоставят, как этого требовали страны Восточной Европы.Другое требование восточных членов ЕС — прекращение поставок российских энергоносителей — также отвергли на Западе.Среди причин отказа от ужесточения санкций называется риск еще большего подорожания энергии. Чтобы этого не произошло, Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но их идею отвергли Германия и Нидерланды. Также участники саммита были удивлены неожиданной идеей главы европейской дипломатии Жозепа Борреля удвоить помощь Украине на покупку оружия. В декларации по итогам встречи это предложение никак не отразили.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

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в мире, политика, новости, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022