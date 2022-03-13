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Новый президент Армении вступил в должность
Новый президент Армении вступил в должность
Президент Армении избирается не общенародным голосованием, а парламентом страны 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T13:29+0400
2022-03-13T13:29+0400
2022-03-13T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар - Sputnik. Новый президент Армении Ваагн Хачатрян принес присягу на церемонии инаугурации.Принимал он присягу на первом экземпляре Конституции и Евангелии Пресвятой Богоматери, переписанном в VII веке и хранящемся в национальном музее Матенадаран, сообщил Sputnik Армения.По новой Конституции, вступившей в силу в апреле 2018 года, должность президента превратилась в церемониальную, без каких-либо полномочий исполнительной власти.Соответственно, президент избирается не общенародным голосованием, а парламентом.Новый президент в свое время был одним из ключевых фигур экономической команды Тер-Петросяна. В 1992-1996 гг. занимал должность мэра Еревана. В 1996-1999 гг. был депутатом Национального Собрания Армении. После отставки первого президента в феврале 1998 гօда продолжал оставаться в его команде, был соавтором экономических программ возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.В 2019 году стал членом совета директоров "Армэкономбанка".В августе 2021 года его назначили министром высокотехнологичной промышленности в правительстве Никола Пашиняна.
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армения, новости, политика
Новый президент Армении вступил в должность
13:29 13.03.2022 (обновлено: 13:43 13.03.2022) Подписаться на
Президент Армении избирается не общенародным голосованием, а парламентом страны
ТБИЛИСИ, 13 мар - Sputnik. Новый президент Армении Ваагн Хачатрян принес присягу на церемонии инаугурации.
Принимал он присягу на первом экземпляре Конституции и Евангелии Пресвятой Богоматери, переписанном в VII веке и хранящемся в национальном музее Матенадаран, сообщил Sputnik Армения
.
Хачатрян зачитал текст присяги: "Клянусь оставаться верным Конституции Армении, быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и приложить все силы для укрепления национального единства".
По новой Конституции, вступившей в силу в апреле 2018 года, должность президента превратилась в церемониальную, без каких-либо полномочий исполнительной власти.
Соответственно, президент избирается не общенародным голосованием, а парламентом.
Новый президент в свое время был одним из ключевых фигур экономической команды Тер-Петросяна. В 1992-1996 гг. занимал должность мэра Еревана. В 1996-1999 гг. был депутатом Национального Собрания Армении. После отставки первого президента в феврале 1998 гօда продолжал оставаться в его команде, был соавтором экономических программ возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.
В 2019 году стал членом совета директоров "Армэкономбанка".
В августе 2021 года его назначили министром высокотехнологичной промышленности в правительстве Никола Пашиняна.