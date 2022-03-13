https://sputnik-georgia.ru/20220313/novyy-prezident-armenii-vstupil-v-dolzhnost-265183683.html

Новый президент Армении вступил в должность

Новый президент Армении вступил в должность

Президент Армении избирается не общенародным голосованием, а парламентом страны 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T13:29+0400

2022-03-13T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар - Sputnik. Новый президент Армении Ваагн Хачатрян принес присягу на церемонии инаугурации.Принимал он присягу на первом экземпляре Конституции и Евангелии Пресвятой Богоматери, переписанном в VII веке и хранящемся в национальном музее Матенадаран, сообщил Sputnik Армения.По новой Конституции, вступившей в силу в апреле 2018 года, должность президента превратилась в церемониальную, без каких-либо полномочий исполнительной власти.Соответственно, президент избирается не общенародным голосованием, а парламентом.Новый президент в свое время был одним из ключевых фигур экономической команды Тер-Петросяна. В 1992-1996 гг. занимал должность мэра Еревана. В 1996-1999 гг. был депутатом Национального Собрания Армении. После отставки первого президента в феврале 1998 гօда продолжал оставаться в его команде, был соавтором экономических программ возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.В 2019 году стал членом совета директоров "Армэкономбанка".В августе 2021 года его назначили министром высокотехнологичной промышленности в правительстве Никола Пашиняна.

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