https://sputnik-georgia.ru/20220313/rossiya-budet-vyplachivat-dolgi-v-rublyakh-265187119.html
Россия будет выплачивать долги в рублях
Россия будет выплачивать долги в рублях
Российская финансовая система испытывает на себе новый виток западных санкций, когда международные валютные резервы оказались заморожены 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T17:11+0400
2022-03-13T17:11+0400
2022-03-13T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Россия не отказывается от выполнения государственных обязательств, но будет погашать их в рублях до того момента, пока золотовалютные резервы не будут разморожены, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Минфин рассчитывает, что замороженные резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров и крупных последствий для бюджетной системы удастся избежать.Антон Силуанов уточнил, что помимо ЗРВ заморожен Фонд национального благосостояния, по этим причинам возникли трудности с исполнением долговых обязательств.Министр добавил, что часть резервов российских номинирована в китайских юанях. На Китай в связи с этим оказывается давление западными странами, чтобы повлиять на двустороннюю торговлю."Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - пояснил глава Минфина.По его мнению, партнерские отношения с Китаем позволят сохранить тот уровень сотрудничества, который был достигнут, и даже преумножить его на фоне закрытия западных рынков.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия будет выплачивать долги в рублях
17:11 13.03.2022 (обновлено: 17:29 13.03.2022) Подписаться на
Российская финансовая система испытывает на себе новый виток западных санкций, когда международные валютные резервы оказались заморожены
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Россия не отказывается от выполнения государственных обязательств, но будет погашать их в рублях до того момента, пока золотовалютные резервы не будут разморожены, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал министр в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Минфин рассчитывает, что замороженные резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров и крупных последствий для бюджетной системы удастся избежать.
Антон Силуанов уточнил, что помимо ЗРВ заморожен Фонд национального благосостояния, по этим причинам возникли трудности с исполнением долговых обязательств.
Министр добавил, что часть резервов российских номинирована в китайских юанях. На Китай в связи с этим оказывается давление западными странами, чтобы повлиять на двустороннюю торговлю.
"Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - пояснил глава Минфина.
По его мнению, партнерские отношения с Китаем позволят сохранить тот уровень сотрудничества, который был достигнут, и даже преумножить его на фоне закрытия западных рынков.