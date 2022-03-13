https://sputnik-georgia.ru/20220313/snegopad-sozdal-problemy-na-dorogakh-gruzii-265182104.html

Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии

Водителей призывают граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T11:57+0400

2022-03-13T11:57+0400

2022-03-13T11:57+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. На участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Лар сохраняется высокий уровень лавинной опасности, в связи с чем движение всех видов транспортных средств на участке запрещено, говорится в сообщении департамент автомобильных дорог Грузии.В тоже время, в результате интенсивных работ по очистке участков Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс указанной трассы движение транспортных средств свободно.Свободное движение на дорогах внутреннего значения Алпана-Цагери и Вазиани-Гомбори-Телави.На данный момент активно ведутся работы по очистке дороги Сачхере-Они, говорится в сообщении.Специальный режим движения в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью действует на 51–96 км дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Здесь запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Движение других видов транспортных средств свободно.Аналогичный режим действует на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) и на участке Хаиши-Ушгули дороги внутрегосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.На участке дороги Местиа-Ушгули и Зугдиди- Хаиши разрешено движение легковых автомобилей с использованием цепей противоскольжения. Движение автомобилей повышенной проходимости с двумя или более ведущими мостами также свободно.Департамент автомобильных дорог призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог