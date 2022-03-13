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В Бресте отметили День белорусской милиции - видео
В Бресте отметили День белорусской милиции - видео
Завершающие празднования Дня милиции прошли в Бресте. Смотрите в видео, как отметили памятное мероприятие по случаю 105-й годовщины образования белорусской... 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T16:51+0400
2022-03-13T16:51+0400
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Основные торжественные события развернулись на железнодорожном вокзале, сообщает Sputnik БеларусьЛокация была выбрана не случайно: именно здесь в 1941 году свою доблесть и отвагу вместе с железнодорожниками проявили сотрудники милиции.На привокзальной площади состоялся митинг-реквием. Выступая на сцене перед собравшимися гостями и жителями города, министр МВД Иван Кубраков отметил необходимость помнить историю и чтить традиции.Митинг-реквием прошел с элементами реконструкции обороны Брестского вокзала в июне 1941 года. В театрализованном представлении участвовали порядка 50 профессиональных реконструкторов со всей Беларуси. Также была использована форма, военная техника и оружие времен ВОВ.Завершились торжественные мероприятия по случаю юбилейной даты белорусской милиции концертом-реквиемом в Брестской крепости.
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День милиции в Бресте
День милиции в Бресте
2022-03-13T16:51+0400
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В Бресте отметили День белорусской милиции - видео
16:51 13.03.2022 (обновлено: 21:52 13.03.2022) Подписаться на
Завершающие празднования Дня милиции прошли в Бресте. Смотрите в видео, как отметили памятное мероприятие по случаю 105-й годовщины образования белорусской милиции
Основные торжественные события развернулись на железнодорожном вокзале, сообщает Sputnik Беларусь
Локация была выбрана не случайно: именно здесь в 1941 году свою доблесть и отвагу вместе с железнодорожниками проявили сотрудники милиции.
На привокзальной площади состоялся митинг-реквием. Выступая на сцене перед собравшимися гостями и жителями города, министр МВД Иван Кубраков отметил необходимость помнить историю и чтить традиции.
Митинг-реквием прошел с элементами реконструкции обороны Брестского вокзала в июне 1941 года. В театрализованном представлении участвовали порядка 50 профессиональных реконструкторов со всей Беларуси. Также была использована форма, военная техника и оружие времен ВОВ.
Завершились торжественные мероприятия по случаю юбилейной даты белорусской милиции концертом-реквиемом в Брестской крепости.