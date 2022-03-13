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В российско-украинских переговорах наметился прогресс - глава комитета Госдумы РФ
В российско-украинских переговорах наметился прогресс - глава комитета Госдумы РФ
В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар - Sputnik. Прогресс в диалоге с Украиной может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий.В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.При этом он подчеркнул, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.В ближайшее время должен пройти четвертый раунд переговоров, но время и место в настоящий момент неизвестны. В целях безопасности эта информация держится в секрете до последнего момента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, украина, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022
В российско-украинских переговорах наметился прогресс - глава комитета Госдумы РФ
21:17 13.03.2022 (обновлено: 22:16 13.03.2022) Подписаться на
В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений
ТБИЛИСИ, 13 мар - Sputnik. Прогресс в диалоге с Украиной может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий.
В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
"По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - заявил Слуцкий в эфире RT.
При этом он подчеркнул, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.
В ближайшее время должен пройти четвертый раунд переговоров, но время и место в настоящий момент неизвестны. В целях безопасности эта информация держится в секрете до последнего момента.