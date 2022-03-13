https://sputnik-georgia.ru/20220313/v-rossiysko-ukrainskikh-peregovorakh-nametilsya-progress---glava-komiteta-gosdumy-rf-265190193.html

В российско-украинских переговорах наметился прогресс - глава комитета Госдумы РФ

В российско-украинских переговорах наметился прогресс - глава комитета Госдумы РФ

В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T21:17+0400

2022-03-13T21:17+0400

2022-03-13T22:16+0400

в мире

россия

новости

украина

политика

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264854843_0:0:3449:1941_1920x0_80_0_0_06e2e6f8638316b43d1759f8000690f6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мар - Sputnik. Прогресс в диалоге с Украиной может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий.В Беларуси состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.При этом он подчеркнул, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.В ближайшее время должен пройти четвертый раунд переговоров, но время и место в настоящий момент неизвестны. В целях безопасности эта информация держится в секрете до последнего момента.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, украина, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022