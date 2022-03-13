https://sputnik-georgia.ru/20220313/v-tbilisi-zaderzhan-ispolzovavshiy-pin-kody-grazhdan-moshennik-265184749.html
В Тбилиси задержан использовавший ПИН-коды граждан мошенник
В Тбилиси задержан использовавший ПИН-коды граждан мошенник
В течение января-февраля этого года мошенник сумел обокрасть 14 граждан на общую сумму в 5 227 лари 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T14:08+0400
2022-03-13T14:08+0400
2022-03-13T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. На основании постановления судьи задержан 34-летний мужчина по обвинению в посягательстве на компьютерные данные с целью получения финансовой выгоды, говорится в информации МВД Грузии.Преступление предусматривает наказание на срок от пяти до семи лет тюрьмы.Следствие установило, что задержанный в течение января-февраля этого года, наблюдая за гражданами, запоминал ПИН-коды их пластиковых карт, используемых в аппаратах зачисления денег. Все объекты были расположены по разным адресам в Тбилиси и принадлежали одному конкретному банку.После этого задержанный переводил суммы со страниц, которых граждане случайно оставляли открытыми в аппаратах, на свои счета в тотализаторах и онлайн-казино. Обналичивал сумму обвиняемый при помощи карты ZERO.Мошенник сумел обокрасть 14 граждан на общую сумму в 5 227 лари (около 1,7 тысячи долларов США).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
В Тбилиси задержан использовавший ПИН-коды граждан мошенник
14:08 13.03.2022 (обновлено: 14:52 13.03.2022) Подписаться на
В течение января-февраля этого года мошенник сумел обокрасть 14 граждан на общую сумму в 5 227 лари
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik.
На основании постановления судьи задержан 34-летний мужчина по обвинению в посягательстве на компьютерные данные с целью получения финансовой выгоды, говорится в информации
МВД Грузии.
Преступление предусматривает наказание на срок от пяти до семи лет тюрьмы.
Следствие установило, что задержанный в течение января-февраля этого года, наблюдая за гражданами, запоминал ПИН-коды их пластиковых карт, используемых в аппаратах зачисления денег. Все объекты были расположены по разным адресам в Тбилиси и принадлежали одному конкретному банку.
После этого задержанный переводил суммы со страниц, которых граждане случайно оставляли открытыми в аппаратах, на свои счета в тотализаторах и онлайн-казино. Обналичивал сумму обвиняемый при помощи карты ZERO.
Мошенник сумел обокрасть 14 граждан на общую сумму в 5 227 лари (около 1,7 тысячи долларов США).
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