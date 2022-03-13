https://sputnik-georgia.ru/20220313/v-zhilom-dome-v-voronezhe-vzorvalas-gazovozdushnaya-smes---video-265182721.html

В жилом доме в Воронеже взорвалась газовоздушная смесь - видео

В жилом доме в Воронеже взорвалась газовоздушная смесь - видео

Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме, обрушилось межэтажное перекрытие и произошел пожар. Смотрите кадры попавшие на видео 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T09:33+0400

2022-03-13T09:33+0400

2022-03-13T12:33+0400

россия

воронеж

мультимедиа

происшествия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0d/265182686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1b02821e54fbc25958de1deedd8dd06.jpg

На кадрах видно, как в результате взрыва обрушились перекрытия между этажами и балкон квартиры.В результате ЧП погибли два человека, проживающие на разных этажах: 30-летний мужчина и 87-летняя пенсионерка.По факту случившегося воронежский следственный комитет возбудил уголовное дело.

воронеж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кадры тушения пожара в жилом доме в Воронеже Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА Новости в МЧС России. 2022-03-13T09:33+0400 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, воронеж, мультимедиа, происшествия, видео, видео