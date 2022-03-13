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В жилом доме в Воронеже взорвалась газовоздушная смесь - видео
В жилом доме в Воронеже взорвалась газовоздушная смесь - видео
Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме, обрушилось межэтажное перекрытие и произошел пожар. Смотрите кадры попавшие на видео 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T09:33+0400
2022-03-13T09:33+0400
2022-03-13T12:33+0400
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На кадрах видно, как в результате взрыва обрушились перекрытия между этажами и балкон квартиры.В результате ЧП погибли два человека, проживающие на разных этажах: 30-летний мужчина и 87-летняя пенсионерка.По факту случившегося воронежский следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Кадры тушения пожара в жилом доме в Воронеже
Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже, обрушилось межэтажное перекрытие, произошел пожар, предварительно, погибли два человека, сообщили РИА Новости в МЧС России.
2022-03-13T09:33+0400
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россия, воронеж, мультимедиа, происшествия, видео, видео
В жилом доме в Воронеже взорвалась газовоздушная смесь - видео
09:33 13.03.2022 (обновлено: 12:33 13.03.2022) Подписаться на
Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме, обрушилось межэтажное перекрытие и произошел пожар. Смотрите кадры попавшие на видео
На кадрах видно, как в результате взрыва обрушились перекрытия между этажами и балкон квартиры.
В результате ЧП погибли два человека, проживающие на разных этажах: 30-летний мужчина и 87-летняя пенсионерка.
По факту случившегося воронежский следственный комитет возбудил уголовное дело.