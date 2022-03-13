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Возникнут ли у Грузии проблемы с электроснабжением - считает Минэкономики
Возникнут ли у Грузии проблемы с электроснабжением - считает Минэкономики
Импорт увеличивается в зимние месяцы, а в весенне-летний период вырабатывается местный избыток электроэнергии, заявил министр 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T23:27+0400
2022-03-13T23:27+0400
2022-03-14T00:01+0400
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новости
экономика
энергетика грузии
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что на данном этапе проблем с электроснабжением в Грузии нет.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.По словам Давиташвили, из России Грузия получает около 1,2 ГВт/ч электроэнергии, из Азербайджана - около 600 МВт/ч, также есть импорт из Армении.В то же время, по словам Давиташвили, в основном импорт увеличивается в зимние месяцы, а в весенне-летний период увеличивают выработку ГЭС, из-за чего возникает избыток электроэнергии. Поэтому в ближайшие месяцы следует ожидать увеличения местной генерации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, леван давиташвили
Возникнут ли у Грузии проблемы с электроснабжением - считает Минэкономики
23:27 13.03.2022 (обновлено: 00:01 14.03.2022) Подписаться на
Импорт увеличивается в зимние месяцы, а в весенне-летний период вырабатывается местный избыток электроэнергии, заявил министр
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что на данном этапе проблем с электроснабжением в Грузии нет.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
"В условиях растущего экономического развития, импорт, к сожалению, растет. Однако на данный момент это не очень значительная цифра, это примерно 10-14% от общего потребления. Есть два основных источника импорта электроэнергии - Россия и Азербайджан", - сказал Давиташвили журналистам.
По словам Давиташвили, из России Грузия получает около 1,2 ГВт/ч электроэнергии, из Азербайджана - около 600 МВт/ч, также есть импорт из Армении.
В то же время, по словам Давиташвили, в основном импорт увеличивается в зимние месяцы, а в весенне-летний период увеличивают выработку ГЭС, из-за чего возникает избыток электроэнергии. Поэтому в ближайшие месяцы следует ожидать увеличения местной генерации.
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