https://sputnik-georgia.ru/20220313/vozniknut-li-u-gruzii-problemy-s-elektrosnabzheniem---schitaet-minekonomiki-265191335.html

Возникнут ли у Грузии проблемы с электроснабжением - считает Минэкономики

Возникнут ли у Грузии проблемы с электроснабжением - считает Минэкономики

Импорт увеличивается в зимние месяцы, а в весенне-летний период вырабатывается местный избыток электроэнергии, заявил министр 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T23:27+0400

2022-03-13T23:27+0400

2022-03-14T00:01+0400

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энергетика грузии

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что на данном этапе проблем с электроснабжением в Грузии нет.Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.По словам Давиташвили, из России Грузия получает около 1,2 ГВт/ч электроэнергии, из Азербайджана - около 600 МВт/ч, также есть импорт из Армении.В то же время, по словам Давиташвили, в основном импорт увеличивается в зимние месяцы, а в весенне-летний период увеличивают выработку ГЭС, из-за чего возникает избыток электроэнергии. Поэтому в ближайшие месяцы следует ожидать увеличения местной генерации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, леван давиташвили