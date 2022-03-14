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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 марта
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T12:21+0400
2022-03-14T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские медики из 466 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 272 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 5 234 теста на коронавирус, 3 410 – на антиген, 1 824 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 635 975 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 944 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 588 829 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 15 пациентов, а с начала пандемии – 16 569.На данный момент в стране 30 551 активный случай, из них 1 461 нуждается в стационарном лечении. Состояние 393 пациентов тяжелое. 29 090 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 13 марта составляет 8,9%, за две недели – 15,34 %, за семь дней – 12,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 марта

12:21 14.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - люди в масках, букинист и парковщик
Эпидемия коронавируса - люди в масках, букинист и парковщик - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские медики из 466 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 272 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 66
Самегрело - Земо Сванети – 30
Гурия – 24
Аджария – 20
Квемо Картли – 17
Шида Картли – 14
Кахети – 12
Мцхета-Мтианети – 6
Самцхе-Джавахети – 5
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
В стране за последние сутки сделано 5 234 теста на коронавирус, 3 410 – на антиген, 1 824 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 635 975 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 944 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 588 829 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 15 пациентов, а с начала пандемии – 16 569.
На данный момент в стране 30 551 активный случай, из них 1 461 нуждается в стационарном лечении. Состояние 393 пациентов тяжелое. 29 090 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 13 марта составляет 8,9%, за две недели – 15,34 %, за семь дней – 12,36%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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