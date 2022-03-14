https://sputnik-georgia.ru/20220314/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-14-marta-265196956.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 14 марта

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T12:21+0400

2022-03-14T12:21+0400

2022-03-14T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские медики из 466 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 272 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 5 234 теста на коронавирус, 3 410 – на антиген, 1 824 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 635 975 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 944 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 588 829 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 15 пациентов, а с начала пандемии – 16 569.На данный момент в стране 30 551 активный случай, из них 1 461 нуждается в стационарном лечении. Состояние 393 пациентов тяжелое. 29 090 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 13 марта составляет 8,9%, за две недели – 15,34 %, за семь дней – 12,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19