https://sputnik-georgia.ru/20220314/glava-mid-gruzii-i-turtsii-obsudili-voprosy-bezopasnosti-265217177.html
Глава МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности
Глава МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности
Министры также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T23:49+0400
2022-03-14T23:49+0400
2022-03-14T23:59+0400
грузия
новости
политика
турция
мид грузии
давид залкалиани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329120_0:42:1498:885_1920x0_80_0_0_b88151a35c3e8af6a95e940c834135a6.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии и Турции Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине по телефону, говорится в сообщении грузинского МИД.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вызовы, стоящие перед Грузией с точки зрения безопасности.Кроме того, министры также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня. Главы ведомств выразили готовность продолжить интенсивный диалог и совершить двусторонние визиты.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/91/234329120_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_7ce3fb2d290b5429c2389d94d7191495.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, турция, мид грузии, давид залкалиани
Глава МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности
23:49 14.03.2022 (обновлено: 23:59 14.03.2022) Подписаться на
Министры также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии и Турции Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине по телефону, говорится в сообщении грузинского МИД.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Министры поговорили о событиях в регионе, спецоперации на Украине и создавшейся в результате сложной обстановке безопасности. В этом контексте особо была подчеркнута важность активных усилий Турции по поиску путей прекращения огня и разрешения существующего конфликта дипломатическим путем, говорится в сообщении
.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вызовы, стоящие перед Грузией с точки зрения безопасности.
Кроме того, министры также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня. Главы ведомств выразили готовность продолжить интенсивный диалог и совершить двусторонние визиты.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.