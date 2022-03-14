https://sputnik-georgia.ru/20220314/glava-mid-gruzii-i-turtsii-obsudili-voprosy-bezopasnosti-265217177.html

Глава МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности

Глава МИД Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности

Министры также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T23:49+0400

2022-03-14T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии и Турции Давид Залкалиани и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине по телефону, говорится в сообщении грузинского МИД.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вызовы, стоящие перед Грузией с точки зрения безопасности.Кроме того, министры также обсудили повестку двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня. Главы ведомств выразили готовность продолжить интенсивный диалог и совершить двусторонние визиты.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, турция, мид грузии, давид залкалиани