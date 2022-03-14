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Instagram заблокирован в России
Instagram заблокирован в России
Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T08:02+0400
2022-03-14T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На территории России с 14 марта ограничен доступ к социальной сети Instagram. Корпорация Meta Platforms в свете событий на Украине временно с 11 марта сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ.В заявлении регулятора отмечается, что Роскомнадзор предусмотрел для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков.Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, instagram, facebook, роскомнадзор, обострение ситуации вокруг украины 2022
Instagram заблокирован в России
08:02 14.03.2022 (обновлено: 08:06 14.03.2022) Подписаться на
Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян
ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На территории России с 14 марта ограничен доступ к социальной сети Instagram.
Корпорация Meta Platforms в свете событий на Украине временно с 11 марта сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ.
"В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к этой социальной сети", – говорится в сообщении Роскомнадзора.
В заявлении регулятора отмечается, что Роскомнадзор предусмотрел для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков.
Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.