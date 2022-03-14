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Из Украины эвакуировано около 1,6 тысячи граждан Грузии

Из Украины эвакуировано около 1,6 тысячи граждан Грузии

Дипмиссии Грузии работают в чрезвычайном режиме, чтобы помочь грузинским гражданам 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинские власти организовали эвакуацию до 1,6 тысячи грузинских граждан из Украины, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел страны.Граждан Грузии сначала вывозят в соседние страны, а оттуда – на родину.По данным МИД, 13 марта из Румынии сухопутным путем в Грузию вернулись около 40 граждан Грузии. А в понедельник дополнительно планируется организованная отправка на родину еще 50 граждан из Румынии.Кроме того, на текущей неделе запланирован организованный отъезд граждан из Польши, откуда в общей сложности на родину вернутся до 150 граждан Грузии.Также продолжается организованный вывоз граждан с территории Украины в граничащие государства, в частности 15 и 16 марта из Львова в направлении Варшавы будут выполнены дополнительные автобусные рейсы.К этому времени в общей сложности из Львова в Варшаву переведено до 500 граждан Грузии. Генеральное консульство организовано выводит граждан и из Одессы.По поручению правительства Грузии, посольство Грузии на Украине, генеральное консульство в Одессе и консульский пункт во Львове продолжают работать в чрезвычайном режиме и оказывать помощь гражданам Грузии.В чрезвычайном режиме работают также дипломатические представительства страны в Польше, в Молдове, в Словакии и в Венгрии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, польша, украина, словакия, обострение ситуации вокруг украины 2022