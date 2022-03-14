https://sputnik-georgia.ru/20220314/kak-dolgo-v-gruzii-budet-kholodnaya-pogoda--265208102.html

Как долго в Грузии будет холодная погода?

Как долго в Грузии будет холодная погода?

Грузинские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T17:47+0400

2022-03-14T17:47+0400

2022-03-14T17:47+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. До конца этой недели в Грузии сохранится холодная погода с осадками, прогнозируют синоптики.По данным Национального агентства окружающей среды, осадки, в основном, ожидаются в виде снега. Температура воздуха днем в низине составит плюс 2-7 градусов тепла.В Тбилиси сохранится холодная погода, также снег. Временами погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов тепла, а в ночные часы ожидается минусовая температура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси