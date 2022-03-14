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Как долго в Грузии будет холодная погода?
Как долго в Грузии будет холодная погода?
Грузинские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T17:47+0400
2022-03-14T17:47+0400
2022-03-14T17:47+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. До конца этой недели в Грузии сохранится холодная погода с осадками, прогнозируют синоптики.По данным Национального агентства окружающей среды, осадки, в основном, ожидаются в виде снега. Температура воздуха днем в низине составит плюс 2-7 градусов тепла.В Тбилиси сохранится холодная погода, также снег. Временами погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов тепла, а в ночные часы ожидается минусовая температура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
Как долго в Грузии будет холодная погода?
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Грузинские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. До конца этой недели в Грузии сохранится холодная погода с осадками, прогнозируют синоптики.
По данным
Национального агентства окружающей среды, осадки, в основном, ожидаются в виде снега. Температура воздуха днем в низине составит плюс 2-7 градусов тепла.
В Тбилиси сохранится холодная погода, также снег. Временами погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит плюс 4-6 градусов тепла, а в ночные часы ожидается минусовая температура.
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