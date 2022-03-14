https://sputnik-georgia.ru/20220314/kak-zhiteli-rossii-otsenivayut-situatsiyu-na-ukraine---rezultaty-oprosa-265212182.html

Как жители России оценивают ситуацию на Украине - результаты опроса

Как жители России оценивают ситуацию на Украине - результаты опроса

Всероссийский опрос был проведён 5-6 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ в 53 регионах 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T19:42+0400

2022-03-14T19:42+0400

2022-03-14T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Поддержка россиянами военной операции на территории Украины за две недели возросла с 65% до 68%, свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Общественное мнение".По состоянию на 27 февраля проведение специальной военной операции поддерживали 65% россиян, опрос, проведенный 5-6 марта показал, что их число выросло до 68%.Противоположной точки зрения придерживаются 15% россиян, эта цифра на 2 процента ниже, чем две недели назад.На вопрос о целях России ответ "обезопасить свои границы" дали 62% (рост на 2%), "защитить население ДНР и ЛНР" – 59% (рост на 1%) , "предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины" – 39% (рост на 2%) опрошенных.Как и две недели назад 20% респондентов выбрали позицию "присоединить Донбасс к России", 16% (минус 1%) – "изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы", 9% (рост на 1%) – "ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, опрос, обострение ситуации вокруг украины 2022