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Казахстан и Украина ограничили вывоз из страны наличной валюты
Казахстан и Украина ограничили вывоз из страны наличной валюты
Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более 10 тысяч евро из страны 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T19:24+0400
2022-03-14T19:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым запретил вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США.Кроме того, под запрет для вывоза за границу попали слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра.Пресс-служба Национального банка Казахстана пояснила, что ограничения введены "в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса".Национальный банк Украины сообщил об отмене своего разрешения на свободный вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч евро.Как уточняется, пересекающие границу с подобными суммами должны будут предоставить документы о снятии наличности с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.Разрешение Нацбанка Украины о свободном вывозе валютных ценностей с Украины действовало с 4 марта.
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в мире, новости, экономика, украина, казахстан, национальный банк
Казахстан и Украина ограничили вывоз из страны наличной валюты
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Нацбанк Украины запретил свободный вывоз более 10 тысяч евро из страны
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым запретил вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США.
"В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США", - сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, под запрет для вывоза за границу попали слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра.
Пресс-служба Национального банка Казахстана пояснила, что ограничения введены "в целях предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса".
Национальный банк Украины сообщил об отмене своего разрешения на свободный вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч евро.
"Национальный банк вернул требование относительно предоставления гражданами подтверждающих документов во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тысяч евро (в эквиваленте)", - говорится в сообщении на сайте украинского регулятора.
Как уточняется, пересекающие границу с подобными суммами должны будут предоставить документы о снятии наличности с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.
Разрешение Нацбанка Украины о свободном вывозе валютных ценностей с Украины действовало с 4 марта.