https://sputnik-georgia.ru/20220314/krovavaya-razborka-v-tbilisi--ranili-trekh-bratev-265194686.html

Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев

Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев

Все пострадавшие уже доставлены в клинику и, по словам медиков, их жизни не угрожает опасность 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T10:41+0400

2022-03-14T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате кровавой разборки в Тбилиси ранены четыре человека, из них трое братья.Случай произошел в Дидубийском районе на улице Гоголаури.По информации телеканала "Рустави 2", конфликт возник в результате словесной перепалки. Пострадавших доставлены в клинику. По словам медиков, их жизни не угрожает опасность.На месте происшествия были мобилизованы экипажи полиции. По информации МВД Грузии, проводятся следственные мероприятия и по факту уже задержано одно лицо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии