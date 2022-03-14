Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220314/krovavaya-razborka-v-tbilisi--ranili-trekh-bratev-265194686.html
Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев
Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев
Все пострадавшие уже доставлены в клинику и, по словам медиков, их жизни не угрожает опасность 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T10:41+0400
2022-03-14T10:41+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696155_0:445:2848:2047_1920x0_80_0_0_7c133ba0ab3ebaf7e737df1afe01e5c9.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате кровавой разборки в Тбилиси ранены четыре человека, из них трое братья.Случай произошел в Дидубийском районе на улице Гоголаури.По информации телеканала "Рустави 2", конфликт возник в результате словесной перепалки. Пострадавших доставлены в клинику. По словам медиков, их жизни не угрожает опасность.На месте происшествия были мобилизованы экипажи полиции. По информации МВД Грузии, проводятся следственные мероприятия и по факту уже задержано одно лицо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696155_271:290:2614:2047_1920x0_80_0_0_b756ec2e421425f3cd658260b5d4f871.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, мвд грузии

Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев

10:41 14.03.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться наGoogle news
Все пострадавшие уже доставлены в клинику и, по словам медиков, их жизни не угрожает опасность
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате кровавой разборки в Тбилиси ранены четыре человека, из них трое братья.
Случай произошел в Дидубийском районе на улице Гоголаури.
По информации телеканала "Рустави 2", конфликт возник в результате словесной перепалки. Пострадавших доставлены в клинику. По словам медиков, их жизни не угрожает опасность.
На месте происшествия были мобилизованы экипажи полиции. По информации МВД Грузии, проводятся следственные мероприятия и по факту уже задержано одно лицо.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0