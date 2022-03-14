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Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев
Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев
Все пострадавшие уже доставлены в клинику и, по словам медиков, их жизни не угрожает опасность 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T10:41+0400
2022-03-14T10:41+0400
2022-03-14T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате кровавой разборки в Тбилиси ранены четыре человека, из них трое братья.Случай произошел в Дидубийском районе на улице Гоголаури.По информации телеканала "Рустави 2", конфликт возник в результате словесной перепалки. Пострадавших доставлены в клинику. По словам медиков, их жизни не угрожает опасность.На месте происшествия были мобилизованы экипажи полиции. По информации МВД Грузии, проводятся следственные мероприятия и по факту уже задержано одно лицо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Кровавая разборка в Тбилиси – ранили трех братьев
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Все пострадавшие уже доставлены в клинику и, по словам медиков, их жизни не угрожает опасность
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате кровавой разборки в Тбилиси ранены четыре человека, из них трое братья.
Случай произошел в Дидубийском районе на улице Гоголаури.
По информации телеканала "Рустави 2", конфликт возник в результате словесной перепалки. Пострадавших доставлены в клинику. По словам медиков, их жизни не угрожает опасность.
На месте происшествия были мобилизованы экипажи полиции. По информации МВД Грузии, проводятся следственные мероприятия и по факту уже задержано одно лицо.
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