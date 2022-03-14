https://sputnik-georgia.ru/20220314/luchshiy-sposob-profilaktiki-koronavirusa--mnenie-vracha-265091764.html
Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача
Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача
Коронавирус хоть и отступает, но пока не совсем исчез. Рассказываем о лучших способах профилактики инфекции
2022-03-14T06:06+0400
2022-03-14T06:06+0400
2022-03-14T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Лучшим способом профилактики коронавируса на сегодняшний день является вакцинация, считают специалисты.Врачи отмечают, что наиболее эффективное средство для профилактики COVID-19 – это вакцинация, а также простая изоляция.Не стоит "налегать" на лекарственные средства, которые используются для профилактики болезней без консультации с врачом.Важно помнить, что некоторые препараты могут вызвать аллергическую реакцию, что вместо того, чтобы улучшить положение, только ухудшит ситуацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки , общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19
Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача
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Коронавирус хоть и отступает, но пока не совсем исчез. Рассказываем о лучших способах профилактики инфекции
ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Лучшим способом профилактики коронавируса на сегодняшний день является вакцинация, считают специалисты.
Врачи отмечают, что наиболее эффективное средство для профилактики COVID-19 – это вакцинация, а также простая изоляция.
Также специалисты напоминают о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, а именно: ношение масок, перчаток и социальной дистанции. Важно изолировать себя от общества, если вы находились с зараженным или же вернулись из зарубежных стран.
Не стоит "налегать" на лекарственные средства, которые используются для профилактики болезней без консультации с врачом.
Важно помнить, что некоторые препараты могут вызвать аллергическую реакцию, что вместо того, чтобы улучшить положение, только ухудшит ситуацию.
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