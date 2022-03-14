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https://sputnik-georgia.ru/20220314/luchshiy-sposob-profilaktiki-koronavirusa--mnenie-vracha-265091764.html
Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача
Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача
Коронавирус хоть и отступает, но пока не совсем исчез. Рассказываем о лучших способах профилактики инфекции
2022-03-14T06:06+0400
2022-03-14T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Лучшим способом профилактики коронавируса на сегодняшний день является вакцинация, считают специалисты.Врачи отмечают, что наиболее эффективное средство для профилактики COVID-19 – это вакцинация, а также простая изоляция.Не стоит "налегать" на лекарственные средства, которые используются для профилактики болезней без консультации с врачом.Важно помнить, что некоторые препараты могут вызвать аллергическую реакцию, что вместо того, чтобы улучшить положение, только ухудшит ситуацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
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справки , общество, новости, здоровье, коронавирус covid-19

Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача

06:06 14.03.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале на ВДНХ - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2022
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Коронавирус хоть и отступает, но пока не совсем исчез. Рассказываем о лучших способах профилактики инфекции
ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Лучшим способом профилактики коронавируса на сегодняшний день является вакцинация, считают специалисты.
Врачи отмечают, что наиболее эффективное средство для профилактики COVID-19 – это вакцинация, а также простая изоляция.

Также специалисты напоминают о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, а именно: ношение масок, перчаток и социальной дистанции. Важно изолировать себя от общества, если вы находились с зараженным или же вернулись из зарубежных стран.

Не стоит "налегать" на лекарственные средства, которые используются для профилактики болезней без консультации с врачом.
Важно помнить, что некоторые препараты могут вызвать аллергическую реакцию, что вместо того, чтобы улучшить положение, только ухудшит ситуацию.
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