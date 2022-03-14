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Масочный режим отменяется в Москве со вторника
Масочный режим отменяется в Москве со вторника
Отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T17:16+0400
2022-03-14T17:16+0400
2022-03-14T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Мэр Москвы в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в Москве отменяется требование по использованию защитных масок, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.Кроме того, по его словам, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее."В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - подчеркнул Собянин.Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом после отмены масочного режима в Москве не ожидается.Он отметил, что пандемия коронавируса пока не завершилась, в стране ежедневно выявляют около 50 тысяч новых случаев COVID-19. Однако в Москве более благоприятная ситуация – достаточно много привитых и низкая заболеваемость, пояснил специалист.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, москва, новости, россия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, сергей собянин
Масочный режим отменяется в Москве со вторника
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Отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Мэр Москвы в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в Москве отменяется требование по использованию защитных масок, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.
"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок", - написал Собянин в своем блоге.
Кроме того, по его словам, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - подчеркнул Собянин.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом после отмены масочного режима в Москве не ожидается.
"Резкого подъема не ожидается, эпидемия идет своим путем, и она снижается. Этот вирус дает быстрое развитие эпидемии, потом на определенном этапе геном этого вируса повреждается и постепенно начинается снижение", - сказал Альтштейн РИА Новости.
Он отметил, что пандемия коронавируса пока не завершилась, в стране ежедневно выявляют около 50 тысяч новых случаев COVID-19. Однако в Москве более благоприятная ситуация – достаточно много привитых и низкая заболеваемость, пояснил специалист.