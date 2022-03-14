https://sputnik-georgia.ru/20220314/masochnyy-rezhim-otmenyaetsya-v-moskve-so-vtornika-265207959.html

Масочный режим отменяется в Москве со вторника

Масочный режим отменяется в Москве со вторника

Отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T17:16+0400

2022-03-14T17:16+0400

2022-03-14T17:16+0400

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ограничения из-за коронавируса

сергей собянин

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Мэр Москвы в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в Москве отменяется требование по использованию защитных масок, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.Кроме того, по его словам, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее."В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - подчеркнул Собянин.Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом после отмены масочного режима в Москве не ожидается.Он отметил, что пандемия коронавируса пока не завершилась, в стране ежедневно выявляют около 50 тысяч новых случаев COVID-19. Однако в Москве более благоприятная ситуация – достаточно много привитых и низкая заболеваемость, пояснил специалист.

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в мире, москва, новости, россия, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, сергей собянин