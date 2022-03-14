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Москва не будет просить отменить санкции – МИД РФ
Москва не будет просить отменить санкции – МИД РФ
Замминистра назвал санкции Запада против России нелегитимными, которые не принесут результата 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T09:32+0400
2022-03-14T09:32+0400
2022-03-14T09:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Вершинин.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций."Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть", – добавил замминистра в интервью "Известиям".Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, политика, мид россии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Москва не будет просить отменить санкции – МИД РФ
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Замминистра назвал санкции Запада против России нелегитимными, которые не принесут результата
ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
"Санкции – это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и – давайте скажем прямо – их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения… Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата", – сказал Вершинин в интервью газете "Известия".
"Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть", – добавил замминистра в интервью "Известиям".
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.