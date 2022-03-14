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Москва не будет просить отменить санкции – МИД РФ

Москва не будет просить отменить санкции – МИД РФ

Замминистра назвал санкции Запада против России нелегитимными, которые не принесут результата 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T09:32+0400

2022-03-14T09:32+0400

2022-03-14T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы, заявил в понедельник замглавы МИД России Сергей Вершинин.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций."Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть", – добавил замминистра в интервью "Известиям".Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, россия, политика, мид россии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022