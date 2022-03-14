https://sputnik-georgia.ru/20220314/na-zapade-gruzii-vvedeny-ogranicheniya-na-peredvizhenie-iz-za-ukhudsheniya-pogody-265216143.html
На западе Грузии введены ограничения на передвижение из-за ухудшения погоды
На западе Грузии введены ограничения на передвижение из-за ухудшения погоды
На 50-километровом участке автодороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T22:20+0400
2022-03-14T22:20+0400
2022-03-14T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Из-за снега и гололедицы на трассе Гоми-Сачхере введены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации ведомства, на 1-52 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.На остальных участках дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение свободно.Департамент автомобильных дорог продолжает призывать водителей в Грузии ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
На западе Грузии введены ограничения на передвижение из-за ухудшения погоды
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На 50-километровом участке автодороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Из-за снега и гололедицы на трассе Гоми-Сачхере введены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог.
По информации ведомства, на 1-52 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.
На остальных участках дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение свободно.
Департамент автомобильных дорог продолжает призывать
водителей в Грузии ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.
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