https://sputnik-georgia.ru/20220314/na-zapade-gruzii-vvedeny-ogranicheniya-na-peredvizhenie-iz-za-ukhudsheniya-pogody-265216143.html

На западе Грузии введены ограничения на передвижение из-за ухудшения погоды

На западе Грузии введены ограничения на передвижение из-за ухудшения погоды

На 50-километровом участке автодороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T22:20+0400

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2022-03-14T22:20+0400

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ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Из-за снега и гололедицы на трассе Гоми-Сачхере введены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации ведомства, на 1-52 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.На остальных участках дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение свободно.Департамент автомобильных дорог продолжает призывать водителей в Грузии ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии