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Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео

Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео

Резервы погрангрупп и подразделения Минобороны Беларуси задействованы для дополнительного прикрытия границы с Украиной. 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T18:48+0400

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Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме на западном и южном направлениях. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси. В погранведомстве проинформировали, что "в рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны".В ведомстве также уточнили, что личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации. Пункты пропуска, в том числе на белорусско-украинской границе, с белорусской стороны функционируют в штатном режиме. Дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств не вводились.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, беларусь, видео