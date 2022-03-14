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Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео
Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео
Резервы погрангрупп и подразделения Минобороны Беларуси задействованы для дополнительного прикрытия границы с Украиной. 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T18:48+0400
2022-03-14T18:48+0400
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Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме на западном и южном направлениях. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси. В погранведомстве проинформировали, что "в рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны".В ведомстве также уточнили, что личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации. Пункты пропуска, в том числе на белорусско-украинской границе, с белорусской стороны функционируют в штатном режиме. Дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств не вводились.
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Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео
Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео
2022-03-14T18:48+0400
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, беларусь, видео
Охрана белорусско-украинской границы усилена - видео
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Резервы погрангрупп и подразделения Минобороны Беларуси задействованы для дополнительного прикрытия границы с Украиной.
Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме на западном и южном направлениях. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.
В погранведомстве проинформировали, что "в рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения министерства обороны".
В ведомстве также уточнили, что личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации. Пункты пропуска, в том числе на белорусско-украинской границе, с белорусской стороны функционируют в штатном режиме. Дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств не вводились.