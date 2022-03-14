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Президент Грузии выступит в парламенте в понедельник
Президент Грузии выступит в парламенте в понедельник
Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T08:32+0400
2022-03-14T08:32+0400
2022-03-14T08:32+0400
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новости
политика
саломе зурабишвили
президент грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня обратится к парламенту с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам.По словам парламентского секретаря президента Гиоргия Мсхиладзе, Саломе Зурабишвили обязательно расскажет о проблемах, стоящих перед страной, а также о шагах, которые должно предпринять государство. Это будет четвертый годовой отчет Саломе Зурабишвили на посту президента.Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента – в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , президент грузии, парламент грузии
Президент Грузии выступит в парламенте в понедельник
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Для Зурабишвили это будет четвертым по счету выступлением перед депутатами
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня обратится к парламенту с ежегодным докладом по наиболее важным вопросам.
По словам парламентского секретаря президента Гиоргия Мсхиладзе, Саломе Зурабишвили обязательно расскажет о проблемах, стоящих перед страной, а также о шагах, которые должно предпринять государство.
"Я уверен, что президент будет иметь в своем выступлении эти месседжи и задаст вопросы, которые нужны стране", – сказал Мсхиладзе в эфире Первого канала.
Это будет четвертый годовой отчет Саломе Зурабишвили на посту президента.
Согласно регламенту парламента Грузии, президент страны должен предстать с ежегодным отчетом в первый день весенней сессии парламента – в начале февраля. Однако обычно это происходит позже.
После речи президента, согласно регламенту, 10 минут для выступления даются председателям тех фракций, которые не входят в большинство или меньшинство, по 15 минут – лидерам меньшинства и большинства.
После завершения дебатов президент Грузии имеет право выступить с заключительной речью.
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