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Решение грузинских властей по санкциям логично – мнение профессора
Решение грузинских властей по санкциям логично – мнение профессора
Власти Грузии проявляют разумную осторожность, считает грузинский профессор 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T11:54+0400
2022-03-14T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинский философ Ираклий Батиашвили считает логичным и понятным решение правительства Грузии не присоединяться к экономическим санкциям против России.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели новые санкции против России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исходя из национальных интересов, власти не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях западных стран.Эксперт подчеркнул, что президент США Джо Байден не ответил на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского заблокировать небо и прислать им польские "МиГ"."Там, где США являются сегодня главной надеждой и опорой украинцев, проявляют такую осмотрительность. Почему это должно удивлять наше общество?" – сказал Батиашвили.Он также напомнил, что к санкциям против России не присоединились другие государства, в том числе Молдова, Израиль, Турция и Азербайджан. Вместе с тем, профессор философии согласился с премьером и в том вопросе, что эти санкции ударят по Грузии.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Решение грузинских властей по санкциям логично – мнение профессора
11:54 14.03.2022 (обновлено: 12:15 14.03.2022) Подписаться на
Власти Грузии проявляют разумную осторожность, считает грузинский профессор
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузинский философ Ираклий Батиашвили считает логичным и понятным решение правительства Грузии не присоединяться к экономическим санкциям против России.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели новые санкции против России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что исходя из национальных интересов, власти не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях западных стран.
"После того, как премьер зафиксировал свою позицию по санкциям, что мы к ним не присоединимся, было много разговоров. Я нахожу это совершенно естественным, логичным и понятным. Что в этом непонятного? Это элементарная осторожность, осторожность правительства", – сказал Батиашвили в эфире телеканала "Имеди".
Эксперт подчеркнул, что президент США Джо Байден не ответил на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского заблокировать небо и прислать им польские "МиГ".
"Там, где США являются сегодня главной надеждой и опорой украинцев, проявляют такую осмотрительность. Почему это должно удивлять наше общество?" – сказал Батиашвили.
Он также напомнил, что к санкциям против России не присоединились другие государства, в том числе Молдова, Израиль, Турция и Азербайджан.
Вместе с тем, профессор философии согласился с премьером и в том вопросе, что эти санкции ударят по Грузии.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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