https://sputnik-georgia.ru/20220314/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-otkryto-dvizhenie-dlya-gruzovikov-v-chiaturu-265204329.html
Ситуация на дорогах Грузии: открыто движение для грузовиков в Чиатуру
Ситуация на дорогах Грузии: открыто движение для грузовиков в Чиатуру
Водителей призывают ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T15:09+0400
2022-03-14T15:09+0400
2022-03-14T15:16+0400
грузия
новости
общество
чиатура
зестафони
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071927_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_69afb3558634f5ea9751198ddfdacc9e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате интенсивных работ по очистке дорог от снега на отрезке Чиатура-Зестафони восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Накануне из-за снега и низкой температуры воздуха на 1-106 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони ввели запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
чиатура
зестафони
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071927_173:354:2432:2048_1920x0_80_0_0_ee02782abd0683777e517bc1434b40f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, чиатура, зестафони, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: открыто движение для грузовиков в Чиатуру
15:09 14.03.2022 (обновлено: 15:16 14.03.2022) Подписаться на
Водителей призывают ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате интенсивных работ по очистке дорог от снега на отрезке Чиатура-Зестафони восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Накануне из-за снега и низкой температуры воздуха на 1-106 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони ввели запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.
Департамент автомобильных дорог призывает
население ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.