https://sputnik-georgia.ru/20220314/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-otkryto-dvizhenie-dlya-gruzovikov-v-chiaturu-265204329.html

Ситуация на дорогах Грузии: открыто движение для грузовиков в Чиатуру

Ситуация на дорогах Грузии: открыто движение для грузовиков в Чиатуру

Водителей призывают ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T15:09+0400

2022-03-14T15:09+0400

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грузия

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чиатура

зестафони

департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. В результате интенсивных работ по очистке дорог от снега на отрезке Чиатура-Зестафони восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Накануне из-за снега и низкой температуры воздуха на 1-106 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони ввели запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, чиатура, зестафони, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии